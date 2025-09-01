Dos muertos y ocho heridos en un accidente de vehículos de la Misión de Seguridad de Haití

2 minutos

Puerto Príncipe, 1 sep (EFE).- Dos personas murieron, uno de ellos un oficial de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), y ocho resultaron heridos, también efectivos, en un accidente registrado el domingo durante la operación de rescate de un vehículo blindado en la zona de Kenscoff, en Puerto Príncipe, confirmaron este lunes fuentes oficiales.

La MSS precisó en un comunicado que uno de sus oficiales falleció en el accidente y otros ocho resultaron heridos, y que un ciudadano haitiano también murió en el siniestro, lo que además fue confirmado por la Oficina del Primer Ministro.

En un comunicado, la MSS informó este lunes de que, de los ocho efectivos heridos, tres están graves, por lo que «necesitarán ser evacuadas a la República Dominicana para recibir atención médica especializada tras haber recibido los primeros cuidados en el hospital Aspen» en Haití.

El accidente involucró a dos vehículos blindados. Uno de ellos chocó contra un muro mientras remolcaba al otro, que luego volcó, de acuerdo con lo explicado el domingo por el portavoz de la MSS, Jack Ombaka, en un comunicado, en el que en principio se informó de «víctimas mortales, entre las que podrían encontrarse civiles y personal de la MSS».

Tras enterarse de lo ocurrido, la Oficina del Primer Ministro expresó «su profundo pesar y profunda conmoción» por lo acontecido que, añadió, «pone de relieve una vez más los riesgos y sacrificios asociados al compromiso colectivo con la seguridad en Haití».

La MSS está formado por unos mil efectivos, la mayoría de ellos de Kenia. Su misión es la de apoyar a la Policía Nacional de Haití (PNH) en su lucha contra las bandas armadas que han tomado el 90 % de la capital y otras zonas del país. EFE

mm/mf/gf/psh