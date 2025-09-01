The Swiss voice in the world since 1935

Dos muertos y ocho heridos en un accidente de vehículos de la Misión de Seguridad de Haití

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Puerto Príncipe, 1 sep (EFE).- Dos personas murieron, uno de ellos un oficial de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), y ocho resultaron heridos, también efectivos, en un accidente registrado el domingo durante la operación de rescate de un vehículo blindado en la zona de Kenscoff, en Puerto Príncipe, confirmaron este lunes fuentes oficiales.

La MSS precisó en un comunicado que uno de sus oficiales falleció en el accidente y otros ocho resultaron heridos, y que un ciudadano haitiano también murió en el siniestro, lo que además fue confirmado por la Oficina del Primer Ministro.

En un comunicado, la MSS informó este lunes de que, de los ocho efectivos heridos, tres están graves, por lo que «necesitarán ser evacuadas a la República Dominicana para recibir atención médica especializada tras haber recibido los primeros cuidados en el hospital Aspen» en Haití.

El accidente involucró a dos vehículos blindados. Uno de ellos chocó contra un muro mientras remolcaba al otro, que luego volcó, de acuerdo con lo explicado el domingo por el portavoz de la MSS, Jack Ombaka, en un comunicado, en el que en principio se informó de «víctimas mortales, entre las que podrían encontrarse civiles y personal de la MSS».

Tras enterarse de lo ocurrido, la Oficina del Primer Ministro expresó «su profundo pesar y profunda conmoción» por lo acontecido que, añadió, «pone de relieve una vez más los riesgos y sacrificios asociados al compromiso colectivo con la seguridad en Haití».

La MSS está formado por unos mil efectivos, la mayoría de ellos de Kenia. Su misión es la de apoyar a la Policía Nacional de Haití (PNH) en su lucha contra las bandas armadas que han tomado el 90 % de la capital y otras zonas del país. EFE

mm/mf/gf/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR