Dos muertos y siete desaparecidos por el naufragio de una barcaza en el río Amazonas

2 minutos

São Paulo, 14 feb (EFE).- Las autoridades brasileñas buscaban este sábado a siete desaparecidos tras el naufragio de una barcaza con 80 pasajeros, dos de los cuales fallecieron, en el río Amazonas, a la altura de la ciudad brasileña de Manaos, informaron fuentes oficiales.

El siniestro ocurrió la tarde del viernes en el turístico ‘Encuentro de las Aguas’, el punto donde confluyen el río Negro y el río Solimões, como se llama al Amazonas en ese tramo.

La embarcación salió de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas (norte), con destino al municipio de Nova Olinda do Norte, pero naufragó al poco de iniciar el trayecto por causas aún desconocidas y bajo investigación.

Las dos víctimas mortales reportadas hasta el momento son una mujer adulta y una niña de tres años, según informó el Gobierno de Amazonas en una nota.

Entre los 71 sobrevivientes figuran un bebé prematuro de apenas unos días al que colocaron en un refrigerador portátil durante el naufragio y su madre, que había viajado a Manaos para dar a luz.

El piloto del barco, quien no fue identificado, fue detenido por homicidio culposo, es decir, cuando se produce sin intención, y responderá en libertad tras el pago de una fianza.

Una pasajera afirmó en un vídeo, recogido por medios locales, que antes del siniestro había pedido al piloto que disminuyera la velocidad de la barcaza ante la presencia de las fuertes olas características de esa zona.

El Cuerpo de Bomberos retomó las labores de rescate este sábado en dos frentes.

Por un lado, un equipo se puso a buscar en la superficie, en las orillas del río Solimões, y otro de buceo recorrió la zona del incidente.

En el operativo participan 25 buceadores y ocho embarcaciones, además de una veintena de agentes de la Defensa Civil de Amazonas.

El gobernador de Amazonas, Wilson Lima, expresó este sábado en sus redes sociales su «profunda» solidaridad con las familias de las víctimas en «este momento de dolor» y afirmó que «siguen movilizados» para dar con el paradero de los siete desaparecidos. EFE

