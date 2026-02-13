Dos muertos y tres heridos en Bélgorod tras ataque ucraniano con misiles

Moscú, 13 feb (EFE).- Dos civiles murieron y otros tres resultaron heridos este viernes en la ciudad rusa de Bélgrod, capital de la homónima región fronteriza, tras un ataque con misiles de Ucrania, según denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«El enemigo atacó Bélgorod con misiles. Dos civiles murieron y tres resultaron heridos», escribió Gladkov en Telegram.

Agregó que el bombardeo también causó «serios daños» a la infraestructura energética de la urbe.

«Se produjeron cortes de luz, calefacción y agua», afirmó.

Además, se registraron daños en edificios residenciales y vehículos estacionados a sus alrededores, apuntó.

Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo este año han muerto más de 25 civiles en ataques con drones y misiles. EFE

mos/pcc