Dos multinacionales belgas compiten en Argentina por el millonario negocio de la hidrovía

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Natalia Kidd

Buenos Aires, 18 may (EFE).- Dos empresas multinacionales belgas compiten en Argentina por quedarse con el multimillonario negocio de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, clave para la salida de buques de carga de cinco países suramericanos hacia el Atlántico.

El actual proceso para adjudicar a un operador privado la concesión por peaje de la Vía Navegable Troncal (VNT) -más conocida como hidrovía Paraná-Paraguay- se lanzó en diciembre de 2025.

A la licitación se presentaron inicialmente las belgas Jan De Nul NV -actualmente a cargo del dragado de la hidrovía- y Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME), además de la brasileña DTA Engenharia, aunque esta última no pasó a etapas posteriores del proceso.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación de Argentina confirmó este lunes que las belgas siguen en carrera, tras otorgar 66,2 puntos a la propuesta técnica de Jan De Nul -presentada en sociedad con la firma argentina Servimagnus- y 42,14 puntos a la de DEME.

Pero la decisión final de qué empresa se quedará con el negocio dependerá de las ofertas económicas que presenten las empresas en carrera y que se conocerán en breve.

Un proceso fallido y bajo investigación

Este es el segundo proceso de licitación para la concesión de la hidrovía que lleva adelante el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, después de que el primero, lanzado en noviembre de 2024, fuera declarado nulo en febrero de 2025 ante la presentación de una sola oferta, la de DEME, a la que el Ejecutivo acusó en ese momento de intentar sabotear el proceso, algo que la compañía negó.

Durante la primera -y fallida- licitación circularon en la opinión pública acusaciones contra el Gobierno de Milei sobre el supuesto direccionamiento del concurso en favor de Jan De Nul, algo que esta empresa y el Ejecutivo negaron.

En aquel momento, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de Argentina advirtió que había detectado «graves irregularidades» en el procedimiento de licitación que podían derivar en «reproches administrativos y/o penales».

El pasado viernes la PIA emitió un nuevo dictamen en el que detalló irregularidades administrativas detectadas en el actual procedimiento de licitación que, según advirtió, eventualmente podría derivar en «responsabilidades penales».

Durante la licitación en curso, ha sido Jan De Nul la que impugnó la oferta de DEME.

Ambas empresas compiten a nivel global en proyectos de servicios e infraestructura marítima, fluvial, portuaria y energética.

Negocio multimillonario

Detrás de la puja para quedarse con la concesión para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la vía fluvial se esconde un negocio multimillonario.

Con base en los registros de movimientos de buques y barcazas y el volumen de cargas transportadas, variables que determinan los peajes que se cobran para circular por la hidrovía, el pliego de licitación proyecta un ingreso promedio de 618,6 millones de dólares anuales durante el período base de concesión de 25 años.

La vía a entregar en concesión va desde el kilómetro 1.238 del río Paraná, en su confluencia con el río Paraguay, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior.

La VNT, de 1.635 kilómetros, constituye el cauce de salida al Atlántico del 80 % de las exportaciones argentinas, principalmente granos y derivados que se embarcan mayormente en las terminales portuarias de la ciudad de Rosario, uno de los mayores nodos agroexportadores del mundo en volumen.

Por el sistema de la VNT se transportan cargas provenientes no sólo de Argentina sino también de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, países que en 1992 firmaron un acuerdo para facilitar la navegación y el transporte comercial en la hidrovía.

La concesión de la hidrovía estuvo por 25 años en manos de un consorcio privado integrado por Jan De Nul y la argentina Emepa, hasta que en septiembre de 2021, tras caducar el contrato, el Estado argentino se hizo cargo de la administración de la VNT, contratando en forma directa a Jan De Nul para la ejecución de las tareas de dragado y balizamiento. EFE

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