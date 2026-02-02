Dos museos de París reciben la donación de 14 obras de Christo y Jeanne-Claude

2 minutos

París, 2 feb (EFE).- El Museo Carnavalet – Historia de París y el Museo de Arte Moderno recibirán 14 obras, muchas de ellas inéditas, donadas por la fundación del artista búlgaro Christo y de su mujer Jeanne-Claude, en reconocimiento al «poderoso vínculo» de los artistas con la capital francesa», y las exhibirán a partir de otoño.

El matrimonio de artistas conformado por Christo Vladimiroff (1935-2020) y Jeanne-Claude Denat (1935-2009), que se dio a conocer por sus creaciones modernas y urbanas con las que, en ocasiones, empaquetaban grandes edificios, intervino en diversas ocasiones en París, donde tapiaron una calle con barriles de petróleo en 1962 y envolvieron con lonas el Puente Nuevo, en 1985, y el Arco del Triunfo, en 2021.

«Con este donativo, la Fundación Christo y Jeanne-Claude abre a los parisinos y a la parisinas un acceso privilegiado al universo de dos grandes artistas que transformaron nuestros monumentos parisinos en una experiencia sensible, abierta a todas y a todos», declaró la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo.

El Museo Carnavalet recibirá el collage «Proyecto Para Empaquetado Gigantesco» de 1967 -que no llegó a realizarse-, además de una litografía y tres serigrafías de proyectos de empaquetado de grandes monumentos de la ciudad: el Arco del Triunfo, la Escuela Militar de París o el Puente Nuevo.

Por su parte, el Museo de Arte Moderno de París acogerá «Paquete sobre una baca» (1962) en su colección dedicada al Nuevo Realismo; la maqueta de una colosal figura de tejido «Empaquetado 5.600 metros cúbicos, Documenta IV, Kassel» (1967-1968) y siete serigrafías sobre ocho proyectos internacionales.

Con la donación, estos museos pasarán a exhibir quince obras del artista, dado que el Museo de Arte Moderno ya contaba con un boceto del proyecto de cubrir el Puente Nuevo de París, datado de 1980.

Las obras donadas serán presentadas en el Museo Carnavalet en otoño de 2026, en las salas «Años 1950-1970» y «1977 hasta hoy».

La ciudad de París también prevé rendir tributo a la obra de Christo y Jeanne-Claude en 2026 con un rediseño efímero del Puente Nuevo entre el 6 y el 28 de junio, cuando sus costados adquirirán la forma de una caverna rocosa por iniciativa del artista francés Jean René -conocido como ‘JR’- en el 40 aniversario del envoltorio del puente.EFE

