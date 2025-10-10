Dos niños salen gravemente heridos en ataque atribuido a disidencias de FARC en Colombia

1 minuto

Bogotá, 10 oct (EFE).- Dos niños de seis y ocho años resultaron heridos de gravedad este viernes tras un ataque con explosivos en una zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), según informó el gobernador Andrés Julián Rendón.

El mandatario regional, que atribuyó el ataque a disidencias de las antiguas FARC, aseguró que uno de los menores perdió un brazo como consecuencia de la detonación y señaló que las víctimas están siendo trasladadas a Medellín, capital del departamento, para recibir atención médica.

«Denunciaré ante la comunidad internacional estas violaciones al Derecho Internacional Humanitario. El actual Gobierno suele restarle importancia a estos hechos, toda vez que evidencian el engaño de su fracasada paz total», expresó Rendón en un video publicado en X.

El gobernador dijo que «los criminales de las FARC andan preocupados por la repercusión de este hecho», pero agregó: «Su terrorismo no se puede esconder (…) donde van es para la cárcel o el infierno».

El Gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo de paz en 2016, pero varios grupos disidentes de esa guerrilla continuaron delinquiendo.

Entre ellos se encuentra uno al mando de alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados de Colombia y jefe del Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias, con presencia en zonas rurales del norte y nordeste de Antioquia. EFE

pc/csr/nvm