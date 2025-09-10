The Swiss voice in the world since 1935

Dos niños son rescatados en una barca abandonada frente a la costa de Mauritania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nuakchot, 10 sep (EFE).- Dos niños senegaleses, de 9 y 11 años, fueron rescatados en una barca frente a la costa norteña de Mauritania, informaron este miércoles a EFE agentes de la guardia costera mauritana.

La embarcación fue detectada la noche pasada en aguas del Atlántico cerca de Nuadibú por la tripulación de un barco mauritano que se encontraba en la zona, quien alertó a los servicios de emergencia.

Una patrulla marítima acudió inmediatamente al lugar y recuperó a los menores, que estaban solos, llorando y sin alimentos ni agua potable.

Según declaraciones de los niños, fueron abandonados por un capitán que los había embarcado inicialmente para una jornada de pesca desde Nuadibú, antes de cambiarse a otro barco en alta mar con destino a las islas Canarias, en España.

Los dos menores fueron trasladados a las instalaciones de los guardacostas para posteriormente ser entregados a las autoridades senegalesas. EFE

mo/ms/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR