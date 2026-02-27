Dos nuevas explosiones dejan daños materiales en provincia ecuatoriana fronteriza con Perú

1 minuto

Quito, 27 feb (EFE).- Dos nuevos atentados con explosivos en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, dejan daños materiales en viviendas, dos días después de hechos similares contra las viviendas de dos abogados en la misma ciudad de Machala.

La Policía atribuye los atentados ocurridos anoche a disputas entre bandas de delincuencia.

Al igual que los atentados del pasado miércoles, los de anoche ocurrieron en dos distintos sectores de la capital provincial donde desconocidos lanzaron explosivos contra inmuebles, que al estallar dañaron viviendas cercanas alcanzadas por la onda expansiva.

En las últimas semanas, la provincia de El Oro registra un repunte de la violencia atribuida por las autoridades a disputas entre bandas criminales.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaración, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

