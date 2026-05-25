Dos nuevos casos de ébola en Uganda

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Dos nuevos casos del virus de ébola fueron confirmados en Uganda, anunció este lunes el Ministerio de Salud de ese país en un comunicado.

Con estos dos nuevos pacientes son ya siete los casos confirmados de infección, incluido un deceso, en Uganda desde que se declaró la actual epidemia de ébola el 15 de mayo en la vecina República Democrática del Congo (RDC).

«Estos dos nuevos casos confirmados son ugandeses miembros del personal médico de una clínica privada de Kampala», la capital, indicó el ministerio. Ambos están siendo tratados en una unidad especializada, agregó la institución.

Más de 900 personas son sospechosas de haberse infectado del virus del ébola en la RDC en el marco del actual brote, estimó el domingo por la noche el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En su último balance publicado el sábado, el Ministerio de Salud de la RDC indicó que la epidemia había causado 207 muertes y un total de 867 casos sospechosos en el país.

A raíz de la epidemia, la OMS activó una alerta sanitaria internacional.

La epidemia está causada por la cepa Bundibugyo, para la que no hay ni cura ni tratamiento específico. Su tasa de mortalidad puede alcanzar el 50%.

El ébola ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años, con una mortalidad de entre el 25% y el 90%, según la OMS.

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