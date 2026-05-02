Dos operativos antidrogas en Panamá dejan 1.322 paquetes incautados y dos detenidos

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Ciudad de Panamá, 2 may (EFE).- Autoridades panameñas informaron este sábado sobre dos operativos antidrogas realizados en distintos puntos del país centroamericano que dejaron como resultado el decomiso de más de 1.300 paquetes de presunta droga y la aprehensión de dos ciudadanos extranjeros.

La Procuraduría General de la Nación (Fiscalía) en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), confirmó «el hallazgo de 622 paquetes de presunta droga» en playa Juan Hombrón, ubicada en el distrito de Antón, provincia panameña de Coclé.

Por otro lado, en una operación paralela, la Fiscalía Regional de Drogas de Colón y Guna Yala en coordinación con el Senan, «logró la aprehensión de dos ciudadanos colombianos» al norte de Portobelo, y durante la intervención se decomisaron «700 paquetes de presunta sustancia ilícita».

La información oficial no precisa el tipo ni el peso de la droga incautada, ni la procedencia o el destino de los cargamentos, pero en Panamá, los paquetes decomisados suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, y la sustancia ilícita más incautada por las autoridades es la cocaína.

En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público (Fiscalía).

Este año, las autoridades panameñas han reportado la incautación de varios cargamentos de droga.

Entre ellos destaca uno de 5.356 paquetes el pasado 17 de enero, tras interceptar el Senan una embarcación en una de las islas del archipiélago de Las Perlas. EFE

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