Dos palestinos heridos en el norte de Gaza por fuego israelí, según hospital

1 minuto

Gaza, 28 oct (EFE).- Dos palestinos resultaron heridos este martes por la tarde por disparos del Ejército israelí cerca de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, informaron a EFE fuentes del hospital Al Ahli, adonde fueron trasladados.

Uno de ellos recibió un disparo en la cabeza en el barrio de al Tuffah, situado en el este de la urbe y en la zona colindante con la llamada ‘línea amarilla’ de retirada de las tropas israelíes.

Según explicó la familia a los sanitarios, el disparo provino de una grúa militar israelí.

Otro herido llegó al Hospital Bautista Al Ahli después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego desde una grúa al este del barrio de Al Zaytoun, también colindante con la ‘línea amarilla’, aunque las fuentes indicaron que fue en la calle Al Madhoun, considerada zona segura.

Los ataques se produjeron durante la tarde de este martes, coincidiendo con la reunión de emergencia del Gobierno israelí para estudiar una respuesta a lo que Israel considera una violación del alto el fuego por parte de Hamás, tras entregar anoche restos del cuerpo de un israelí que no se corresponden con rehenes aún en la Franja, sino de un cautivo que fue recuperado de allí a finales de 2023. EFE

