Dos palestinos muertos por fuego israelí tras supuesto intento de atropello en Hebrón

Jerusalén, 6 dic (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abatieron este sábado por la noche a dos palestinos que supuestamente intentaron embestir a tropas israelíes en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania ocupada.

«Dos hombres armados a bordo de un vehículo intentaron violar un puesto de control operado por la División de Judea de la Policía de Israel. La policía abrió fuego contra los hombres armados y los neutralizó», detalla la FDI en un comunicado con su versión, donde añaden que uno de sus miembros resultó herido.

El Ejército israelí dio por finalizada este viernes la «operación antiterrorista» que ha desarrollado durante las dos últimas semanas en Cisjordania ocupada y que se saldó con seis palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas.

Las tropas israelíes protagonizaron en ese período incursiones en Cisjordania como parte de una operación conjunta con la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que, según las FDI, comenzó tras «intentos de establecer bastiones terroristas» en la zona.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) elevó ayer a 227 el número de palestinos asesinados por el Ejército israelí o por colonos en Cisjordania ocupada del 1 de enero al 1 de diciembre.

Cisjordania ocupada está sufriendo un aumento de los ataques de colonos contra palestinos, ante la permisividad generalizada de las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes, que ha hecho que la tensión se incremente en la zona.

Un informe publicado esta semana por La Plataforma, una coalición de 12 organizaciones de derechos humanos israelíes, detalla que, entre 2023 y 2024, se registraron alrededor de 1.200 incidentes de violencia de colonos.

«En 2025, la situación se intensificó hasta convertirse en una expulsión masiva: 44 comunidades de pastores palestinos fueron completamente desplazadas y otras 10 parcialmente desalojadas, lo que afectó a 2.932 personas, incluidos 1326 niños», señalaba dicho informe. EFE

