Dos pasajeros del Hondius dan positivo mientras empieza la fase final de las evacuaciones

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Dos pasajeros evacuados del crucero Hondius dieron positivo por hantavirus, cuando este lunes se esperan las últimas evacuaciones de ocupantes y el repostaje del barco en la isla española de Tenerife para que siga su ruta hacia Países Bajos.

Dos de los 94 ocupantes del barco que fueron desembarcados el domingo y devueltos a sus países, un estadounidense y una francesa, han dado positivo por hantavirus, un virus poco frecuente que normalmente se propaga entre roedores y para el que no existe vacuna.

Un pasajero estadounidense «dio positivo leve en la prueba PCR», anunció el lunes el Departamento de Salud de Estados Unidos.

De los cinco franceses repatriados y puestos en aislamiento en París, una mujer mostró un deterioramiento de su estado de salud y las «pruebas dieron positivo», anunció la ministra de Salud, Stéphanie Rist.

Ante estos positivos, el Gobierno español aseguró que tomó «todas las medidas» necesarias para «cortar las posibles cadenas de transmisión» del hantavirus, según indicó en un comunicado el Ministerio de Salud.

Tres pasajeros a bordo del Hondius —un matrimonio neerlandés y una mujer alemana— murieron por el hantavirus.

– Repostaje y últimas evacuaciones –

El domingo, 94 personas de los aproximadamente 150 pasajeros y tripulantes del Hondius, fueron repatriados el domingo desde el puerto de Granadilla en Tenerife, isla del archipiélago atlántico de Canarias.

Este lunes está previsto el repostaje del barco y la repatriación de los últimos ocupantes en dos vuelos, uno a Australia y otro a Países Bajos.

«A lo largo de la mañana (…) va a poder comenzar ese repostaje que durará entre cuatro y cinco horas. Seguido se va a subir al barco el avituallamiento», explicó a la televisión pública TVE Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil.

El objetivo es que «cuando realicemos los dos últimos desembarcos (…) podamos ya dar la salida a este buque con destino a Países Bajos» hacia las 19H00 locales (18H00 GMT), agregó Barcones.

«Ojalá podamos terminar incluso antes de la hora prevista», dijo de su lado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la radio RNE, quien aplaudió que España haya «estado tremendamente a la altura» con el dispositivo de repatriación.

Las repatriaciones se llevan a cabo en avión desde el aeropuerto de Tenerife Sur y por nacionalidades, 23 en total, con estrictas medidas de seguridad para reducir al mínimo el contacto de los ocupantes del Hondius con otra personas.

El domingo salieron aviones a Madrid, para llevar a los españoles que hacen cuarentena en un hospital militar, a Francia, Países Bajos -que se llevó a un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco, los dos latinoamericanos del barco-, Canadá, Irlanda, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

Las 18H00 GMT es la hora límite establecida para que el Hondius abandone el puerto de la Granadilla de Abona con destino a los Países Bajos con unos 30 tripulantes.

El argentino repatriado, Carlo Ferello, restó dramatismo a la situación vivida a bordo. El ambiente no era «preocupante, la verdad», afirmó al canal TN, al señalar que tras los primeros contagios «no aparecieron más casos».

«Yo estaba solo (…), no tenía mucho contacto. Se siguió una vida bastante normal», añadió este ingeniero jubilado, que realizará la cuarentena en Países Bajos.

– Riesgo «bajo» –

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, presente en Tenerife, subrayó la cooperación entre países y reiteró que «el riesgo actual para la salud pública sigue siendo bajo».

Según las autoridades sanitarias, los pasajeros han sido clasificados como «contactos de alto riesgo» y deberán cumplir cuarentenas al llegar a destino.

Salvo los estadounidenses, que no serán necesariamente puestos en cuarentena, una decisión que tiene riesgos, estimó el director general de la OMS.

«Esto no es Covid», justificó Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidense, instando a la población a mantener la calma.

El Hondius, que había zarpado el 1 de abril desde Ushuaia (Argentina), permanece fondeado sin atracar, a petición de las autoridades regionales canarias, que expresaron su rechazo a la operación por motivos de seguridad sanitaria.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió sin embargo el dispositivo, destacando que España «responderá con ejemplaridad y eficacia», en una crisis que vuelve a situar al país bajo la atención internacional.

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