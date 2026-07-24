Dos pequeñas empresas de EE.UU. demandan al Gobierno Trump por los nuevos aranceles

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Nueva York, 24 jul (EFE).- Dos pequeñas empresas estadounidenses demandaron este viernes al Gobierno de Estados Unidos por los nuevos aranceles aprobados por el presidente Donald Trump, de entre el 10 y el 12,5 %, a las importaciones de sesenta economías por «no combatir el trabajo forzoso».

Trump anunció en la víspera la medida en un nuevo intento de mantener su política comercial restrictiva ante la expiración del gravamen global del 10 %, que a su vez sustituía a los aranceles previos que fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo.

El bufete Liberty Justice Center, que ya jugó un papel clave para que el máximo tribunal estadounidense anulara los llamados «aranceles recíprocos», interpuso la demanda en nombre de las dos empresas en el Tribunal Internacional de Comercio. EFE

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