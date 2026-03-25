Dos personas mueren en parte ocupada por Rusia de la región de Jersón por ataque de Kiev

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Moscú, 25 mar (EFE). – Dos personas murieron este miércoles en la parte de la región ucraniana de Jersón controlada por Rusia debido a un ataque de Kiev, informó hoy el gobernador local nombrado por Moscú, Vladímir Saldo.

«Esta madrugada, una mujer murió y un hombre de 74 años resultó gravemente herido a consecuencia del lanzamiento de varios explosivos desde un dron. Luego (el hombre) falleció en el hospital», escribió Saldo en su canal de Telegram.

Agregó que el ataque tuvo lugar en la localidad de Alioshki y tuvo como blanco una vivienda particular.

El pasado 6 de marzo las autoridades de Alioshki ya informaron de un ataque parecido con lanzamiento de explosivos desde drones, que dejó en aquella ocasión dos muertos y doce heridos.

Rusia asegura controlar cerca del 76 % del territorio de Jersón, región anexionada por Rusia en otoño de 2022. EFE

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