Dos pilotos mueren en choque entre helicópteros que combatían incendios en Grecia

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Los dos tripulantes de un helicóptero de extinción de incendios fallecieron el domingo en una colisión con otro aparato en Grecia, donde los bomberos luchan contra las llamas en múltiples frentes, complicados por las condiciones meteorológicas en el país.

Los dos helicópteros Bell chocaron en la zona de Psatha, al oeste de Atenas, informó el domingo el cuerpo de bomberos.

«Los pilotos fueron trasladados inconscientes al hospital, donde se certificó su fallecimiento», declaró el portavoz de los bomberos Vassilis Vathrakogiannis en televisión.

La tripulación del segundo helicóptero fue rescatada sana y salva.

Se ha inmovilizado a todos los helicópteros Bell de la zona a la espera de una investigación, según la televisión estatal ERT.

Los miembros de la tripulación fallecidos son un danés y un griego, indicó el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en un comunicado.

El accidente elevó a cinco el número de víctimas mortales de los incendios en Grecia, tras la muerte de tres bomberos esta semana en Creta y el Peloponeso.

En imágenes de televisión se vio cómo uno de los helicópteros chocó contra la parte inferior del otro antes de explotar y estrellarse contra el suelo.

Mitsotakis había declarado anteriormente que los próximos días serían «extremadamente difíciles» debido a las complicadas condiciones meteorológicas.

«Cuando los vientos soplan con tal fuerza, ni siquiera las decenas de aeronaves de las que disponemos pueden operar con seguridad», escribió en Facebook al referirse a vientos que han alcanzado los 100 km por hora.

– Probable «megaincendio» –

En una semana, más de 16.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas han sido arrasadas por las llamas en este país golpeado por la crisis climática, como el conjunto de la cuenca mediterránea.

Afectada cada verano por incendios debido a las frecuentes olas de calor y a la sequía, Grecia había estado hasta ahora relativamente a salvo de los grandes fuegos que golpearon al inicio de la temporada estival a Francia y España.

Ahora, en plena temporada turística, se encuentra en estado de máxima alerta.

Cerca de Psatha, la localidad de Porto Germeno -a unos 70 km al noroeste de Atenas- es un lugar de veraneo muy apreciado por los habitantes de la capital, que allí poseen casas de vacaciones y cuya población aumenta considerablemente en verano.

En un pueblo cercano al incendio, policías en moto intervinieron tocando el claxon con fuerza para ordenar la evacuación de la población. Llamaron a las puertas de cada casa gritando «¿Hay alguien ahí?», según imágenes difundidas por la policía griega.

De acuerdo a Théodore Giannaros, meteorólogo especializado en incendios e investigador del Observatorio Nacional, los incendios alrededor de Porto Germeno parecen haber afectado una zona de más de 10.000 hectáreas, casi el doble de la estimación inicial.

«Lamentablemente, es muy probable (si no casi seguro) que este incendio sea clasificado como un megaincendio», escribió en Facebook.

Cientos de bomberos intentan este domingo impedir que el fuego se acerque a la periferia oeste de Atenas.

– Varios frentes –

En la isla de Cefalonia, en el mar Jónico, otro incendio se declaró el sábado en una zona boscosa y siguió avanzando.

Un hombre de 44 años fue detenido allí el domingo, sospechoso de haber provocado deliberadamente el incendio, según la agencia de noticias griega ANA.

A principios de esta semana, incendios en las islas de Creta y Paros afectaron otras 6.000 hectáreas, indicó meteo.gr.

Las autoridades griegas prevén ahora una disminución progresiva de los vientos. Así, se espera que estos amainen a última hora del día, con una velocidad media de entre 20 y 30 km/h, según meteo.gr.

Los científicos advierten de que los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, son cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático provocado por la actividad humana.

En Europa este verano está marcado por las olas de calor y la sequía, que causaron fuegos de proporciones históricas en España y Francia, ya bajo control.

En el suroeste de Francia, el peor incendio forestal en el país desde 1949 arrasó 42.000 hectáreas y obligó a evacuar a más de 220.000 personas de Gironda. La situación ya se controló, aunque los bomberos siguen conteniendo los rebrotes.

Sin embargo, las miradas se giran actualmente hacia la región de Var, en el sureste, donde un nuevo incendio declarado el viernes ha arrasado unas 1.800 hectáreas y «todavía no está controlado», algo que «tomará varios días», según los bomberos regionales.

En esta zona, acostumbrada a los incendios, las llamas han arrasado unas 6.300 hectáreas en doce días. Unas 2.500 personas fueron evacuadas.

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