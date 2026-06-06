Dos policías colombianos son asesinados por ladrones en el centro de Medellín

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Bogotá, 6 jun (EFE).- Dos policías colombianos, uno de ellos una mujer, fueron asesinados a tiros por delincuentes en el centro de Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste), informó este sábado el alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez.

Los policías, que hacían parte de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), fueron atacados a tiros el viernes por la noche al intentar impedir el robo de un vehículo.

«Lamento profundamente y rechazo con total contundencia el asesinato de dos de nuestros policías en el sector de Laureles: la subintendente Yuly Milena Giraldo y el patrullero John Alexander Zapata, quienes fueron atacados mientras cumplían la misión de proteger a los ciudadanos», detalló Gutiérrez en su cuenta de X.

Según las informaciones, el patrullero Zapata quedó gravemente herido por los disparos y falleció en un hospital, mientras que la subintendente Giraldo escapó, pero fue alcanzada por uno de los ladrones que la desarmó y le disparó, lo que causó la muerte en el lugar.

«Este crimen enluta a la institución policial, a sus familias y a toda Medellín. Expreso toda mi solidaridad, respeto y acompañamiento a sus seres queridos, amigos y compañeros, quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable», aseguró Gutiérrez.

La Policía ya detuvo a los tres presuntos responsables, a quienes les incautaron tres armas de fuego y teléfonos celulares que «harán parte del material probatorio dentro de la investigación», informó el alcalde de Medellín. EFE

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