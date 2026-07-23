Dos policías hospitalizados en Irlanda tras manipular vapeadores de cannabis

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Dublín, 23 jul (EFE).- Dos agentes han sido hospitalizados tras manipular vapeadores de cannabis en una comisaria de la localidad de Edenderry, en el condado de Offaly (centro), confirmó este jueves la Policía irlandesa (Garda).

Debido al incidente, la Garda tuvo que declarar este miércoles una alerta de seguridad y el cierre de las instalaciones, mientras se efectúa hoy una «limpieza especializada», informaron fuentes oficiales.

Según el diario ‘Irish Independent’, un portavoz policial informó de que uno de los agentes está «especialmente enfermo».

La Garda todavía no ha determinado la causa exacta del malestar de los policías, aunque se investiga la posibilidad de que parte del aceite de THC contenido en los vapeadores se hubiera derramado y reaccionado con las baterías de litio de los dispositivos, añadió el medio.

«Los agentes estaban procesando productos de vapeo incautados en un establecimiento comercial en el marco de una investigación en curso. Ambos agentes varones permanecen hospitalizados y están siendo sometidos a evaluación médica», explicó la Garda en un comunicado.

Las fuerzas del orden han llevado a cabo en las últimas semanas un número significativo de incautaciones de vapeadores con cannabis en toda Irlanda.

A principios de este mes, dos hombres fueron detenidos y posteriormente acusados de posesión de grandes cantidades de gominolas de cannabis y vapeadores con aceite de THC, valorados en más de dos millones de euros. EFE

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