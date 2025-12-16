The Swiss voice in the world since 1935
Dos policías mueren en un ataque con explosivos en la ciudad colombiana de Cali

Cali (Colombia), 16 dic (EFE). – Dos policías colombianos murieron este martes al ser atacados con explosivos cuando circulaban por una avenida de Cali, la principal ciudad del suroeste del país, informaron fuentes oficiales.

Los policías transitaban en una patrulla motorizada por el barrio Mariano Ramos de esta ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca, para atender una supuesta emergencia cuando delincuentes activaron la carga explosiva, indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Leandro Gómez Ochoa, de 36 años y con 15 años en la institución, y Rober Stiven Melo Londoño, de 33 años y 12 años al servicio de la Policía. EFE

