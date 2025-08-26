The Swiss voice in the world since 1935

Dos policías muertos en un tiroteo en una zona rural del sureste de Australia

Sídney (Australia), 26 ago (EFE).- Dos agentes de policía murieron y un tercero resultó herido este martes en un tiroteo ocurrido en las cercanías de la localidad rural de Porepunkah, en el noreste del estado australiano de Victoria, al sureste del país, mientras el autor de los disparos permanece prófugo, informaron hoy medios locales.

La Policía de Victoria indicó que la situación continúa activa y desplegó unidades especiales, incluidos vehículos blindados, equipos tácticos camuflados y brigadas caninas, para dar con el sospechoso.

Según confirmaron, los agentes acudieron al lugar en el marco de un operativo cuando se produjo el enfrentamiento armado, aunque no quisieron compartir más detalles hasta que sea seguro hacerlo.

Las autoridades locales cerraron instalaciones municipales y ordenaron el confinamiento de varias escuelas de la zona como medida preventiva, mientras se espera una actualización oficial de la policía en las próximas horas.

Los servicios de Ambulancia de Victoria se encuentran tratando a una persona no identificada, posiblemente el tercer policía, por lesiones graves en la parte inferior del cuerpo, aunque se encuentra en condición estable.

El primer ministro, Anthony Albanese, expresó hoy su apoyo a la policía por su labor y dijo que «corren riesgos por el resto de los ciudadanos». EFE

