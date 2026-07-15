Dos policías y una mujer mueren en ataque del ELN con explosivos en el noreste colombiano

Compartir

1 minuto

Bogotá, 15 jul (EFE).- Dos policías y una mujer murieron en un ataque con explosivos atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Tame, en el departamento colombiano de Arauca, confirmó este miércoles la institución.

El atentado fue cometido el martes y estaba dirigido contra la estación policial del corregimiento Betoyes, donde supuestos integrantes del ELN detonaron una volqueta cargada con explosivos.

Los policías fallecidos son Adrián Stiven Riascos Valencia y Omar Alexander España Vásquez, quienes se encontraban de guardia en el momento del ataque, y aún se desconoce la identidad de la mujer que perdió la vida y que no tiene vínculos con la institución.

El atentando causó además menos ocho personas heridas y graves daños materiales en la estación policial.

Arauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado colombiano y el principal bastión del ELN, que opera en esa zona con el Frente de Guerra Oriental, el más poderoso de esa guerrilla.

En los últimos años, un grupo de las disidencias de las FARC ha intentado arrebatar al ELN algunas zonas de Arauca, lo que ha derivado en violentos enfrentamientos entre las dos guerrillas, con decenas de civiles asesinados. EFE

nav/joc/rcf