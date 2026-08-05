Dos presos brasileños se fugan de la mayor cárcel de Bolivia en pleno corte de luz

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La Paz, 5 ago (EFE).- Dos reclusos brasileños escaparon este miércoles de la cárcel boliviana de Palmasola, la más poblada del país, situada en la ciudad oriental de Santa Cruz, aprovechando un corte de luz en uno de los pabellones.

La Policía publicó en sus redes sociales los retratos de Alex Heleno Da Silva, detenido por asesinato, y Junior Da Silva Fernando, quien cumplía reclusión por una acusación de supuesto tráfico de armas, y activó un plan de «búsqueda y recaptura».

La Dirección de Régimen Penitenciario confirmó que esta madrugada hubo un corte de luz que afectó al penal y «sectores aledaños», ante el cual se activaron «protocolos de seguridad» y verificaciones que permitieron detectar «indicios de una evasión en una de las torretas de vigilancia del recinto».

Según medios locales, la seguridad del penal identificó una cuerda colgada en uno de los muros exteriores, que presuntamente fue utilizada por los reclusos para escapar.

Ante esto, la Policía reforzó el control de la cárcel, que es considerada una de las más conflictivas del país, e incluso se movilizó un helicóptero para un sobrevuelo como parte del operativo, del que las autoridades todavía no han dado mayores detalles.

La cárcel de Palmasola es la más grande de Bolivia y cuenta con una población penitenciaria que supera los 8.421 internos, pese a que está diseñada para albergar a 2.762, según un reporte de la Defensoría del Pueblo de 2025.

Alex Heleno Da Silva fue detenido preventivamente a finales de abril y está acusado de participar en el asesinato de un hombre señalado de robar cocaína al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo en Bolivia y posteriormente enviado a Estados Unidos.

La fuga de ambos reclusos se produce cuando, según el Gobierno de Rodrigo Paz, las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) sostienen una disputa por las rutas del narcotráfico en la frontera de Bolivia con Brasil, lo que generó una ola de violencia en esa zona.

El jueves, un grupo de sicarios ingresó a una propiedad en la población fronteriza de San Matías, donde cuatro personas fueron asesinadas.

Al día siguiente, un grupo de personas armadas emboscó a agentes de inteligencia que se dirigían a San Matías a investigar el suceso en la hacienda. Uno de los policías fue acribillado y los atacantes se llevaron su cuerpo para después abandonarlo en una pista clandestina.

El Ministerio de Gobierno (Interior) anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información. EFE

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