Dos seísmos de 5 y 5,6, sin información de víctimas, sacuden Guatemala y generan alarma

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Ciudad de Guatemala, 17 jul (EFE).- Dos seísmos, de magnitud 5 y 5,6, sacudieron este viernes gran parte de Guatemala, sin datos en un primer momento de víctimas o daños materiales pero sí de alarma entre los ciudadanos, que fueron evacuados de algunos edificios en la capital, incluido el presidente del país, Bernardo Arévalo de León.

El temblor más fuerte, de magnitud 5,6, ocurrió a las 08:48 hora local (14:48 GMT) y tuvo su epicentro en el departamento (provincia) de Quetzaltenango (noroeste de Guatemala), según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

A esa misma hora se registró en el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala, un terremoto de 7,4 que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina mexicana (CAT-SEMAR) a activar una alerta para las costas de ambos países.

El movimiento telúrico de 5,6 en Guatemala obligó al mandatario guatemalteco a evacuar la Casa Presidencial, situada en el centro de la capital, junto a su equipo de trabajo.

Arévalo de León pidió tranquilidad a los ciudadanos y recomendó desalojar de forma ordenada los edificios para no exponerse a riesgos ante eventuales réplicas.

El otro temblor, de magnitud 5, ocurrió antes, a las 07:20 hora local (13:20 GMT) con epicentro en el océano Pacífico, de acuerdo con el Insivumeh.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y los cuerpos de bomberos informaron de que mantienen un monitoreo a nivel nacional para terminar de evaluar posibles daños en infraestructuras vulnerables del interior del país.

Los temblores se sintieron con fuerza en varias regiones del país centroamericano.

Además de la sede del Ejecutivo, diversas empresas privadas e instituciones públicas, entre ellas el Congreso de la República, en la capital, evacuaron sus instalaciones hacia los puntos de reunión asignados como medida de precaución.

En un primer momento, la Conred de Guatemala no emitió una alerta de tsunami a raíz de los temblores en el país. EFE

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