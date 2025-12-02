Dos soldados israelíes heridos tras matar a un atacante que los apuñaló en Cisjordania

Jerusalén, 2 dic (EFE).- El Ejército israelí informó este martes de que dos de sus soldados quedaron heridos tras enfrentarse y abatir a tiros a un atacante que los apuñaló, según recoge su comunicado, cerca del asentamiento de Ateret, en la Cisjordania ocupada.

El Ejército sostiene que los soldados llegaron al lugar a primera hora de este martes «tras recibir un informe sobre una persona sospechosa».

Poco después, los soldados se acercaron hacia esta persona, de la que no ha trascendido más información y «comenzó a apuñalarlos tras lo cual recibió un disparo mortal».

En la nota, Israel asegura que está investigando «más detalles» del suceso.

Ambos soldados, de 20 años, se encuentran en estado leve y fueron evacuados al hospital Sheba Tel Hashomer, según informó el servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom (MDA).

Poco antes de este incidente, el Ejército israelí había informado de que también durante las primeras horas de este martes neutralizó a un conductor que durante la noche del lunes había atropellado a un soldado que quedó herido cerca del asentamiento Kiryat Arba en Hebrón (Cisjordania).

«Las fuerzas de seguridad continuarán operando para frustrar el terrorismo en la zona y contra cualquiera que dañe o intente causar daño a civiles israelíes y a las fuerzas de seguridad», advirtió el Ejército en su comunicado.

Este tipo de incidentes son habituales en Cisjordania, pero especialmente se dan en las carreteras que llevan a los asentamientos en los que viven colonos israelíes, considerados ilegales por el derecho internacional, y en las que el Ejército israelí tiene un gran presencia.

Desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás, la tensión y la violencia en Cisjordania se ha disparado como nunca antes.

De hecho, desde entonces se han registrado más enfrentamientos de este tipo, pero también más redadas del Ejército -especialmente en el norte de la Cisjordania ocupada- y más ataques de los colonos hacia la población palestina de estos territorios. EFE

ngg/alf