Dos tanques de petróleo en el sur de Rusia, incendiados por un ataque de drones ucranianos

2 minutos

(Actualiza los datos sobre el incendio)

Moscú, 25 dic (EFE).- Dos tanques de petróleo se incendiaron este jueves en el puerto de la ciudad rusa de Temriuk, en la sureña región de Krasnodar, tras un ataque de drones ucranianos perpetrado durante la pasada noche, informaron este jueves las autoridades locales.

Según informaciones preliminares, no hay víctimas. El incendio se extendió inicialmente a una superficie de unos 2.000 metros cuadrados, pero horas después se duplicó hasta alcanzar los 4.000 metros cuadrados.

El canal de Telegram ‘Operativni Shtab -Krasnodar’ señaló que un tren de bomberos había llegado al lugar de los hechos.

«En total, 99 bomberos y 26 coches especializados», incluyendo empleados del Ministerio de Emergencias local, añadió.

Además, las autoridades locales indicaron que «se evitó el derrame de hidrocarburos a la bahía de Temriuk».

Además de los tanques incendiados, resultaron dañados varios edificios y equipos agrícolas de la localidad de Nikoláevka del distrito Scherbinksi.

El Ministerio de Defensa ruso informó de la intercepción y el derribo de 141 drones ucranianos de ala fija.

El grueso de los ataques afectó a la región fronteriza de Briansk, donde fueron neutralizados 62 drones.

Además, fueron atacadas las regiones de Tula, Kaluga, Moscú, Volgogrado, Voronezh, la república Adigueya y la anexionada península de Crimea.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó a lo largo de la noche del derribo de 10 drones que se dirigían a la capital rusa, sin que se reportasen daños ni víctimas.

Ucrania lanza ataques de drones diarios contra el territorio ruso, con el fin de dañar la producción de combustibles y afectar la logística del Ejército ruso.

Rusia responde con ataques masivos contra el sistema energético ucraniano, que amenazan con el colapso de las capacidades de generación eléctrica y la calefacción en el país de cara al invierno. EFE

