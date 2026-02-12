Dos tercios de los europeos creen que su país está bajo amenaza, según el Eurobarómetro

Bruselas, 13 feb (EFE).- Dos tercios de los ciudadanos de la Unión Europea (UE), un 68 %, creen que su país se encuentra bajo amenazas de defensa mientras crece la aprobación del nivel actual de inversión en esta materia, aval que en España alcanza el 80 %, según el último Eurobarómetro publicado este viernes por la Comisión Europea (CE).

Esta encuesta, publicada antes de la Conferencia de Seguridad que tendrá lugar en Múnich (Alemania) la próxima semana y que reunirá a líderes europeos, revela que los Estados miembros con mayor percepción de amenazas son Francia (80 %), Países Bajos y Dinamarca (77 %) y Chipre y Alemania (75 %).

También muestra que el 42 % de los ciudadanos europeos cree que su seguridad personal está en riesgo, aunque la mayoría de europeos aprueba el nivel actual del gasto en defensa, con un apoyo particularmente elevado en o Lituania (80 %), Portugal (89 %), Finlandia (83 %), España (80 %) y Dinamarca (78 %), y un apoyo general entre los europeos del 74 %.

Según el Eurobarómetro, la confianza en la capacidad de la UE para el fortalecimiento de su seguridad y la defensa es mayoritario, especialmente en países como Luxemburgo (76%), Portugal (74%), Chipre (73%) y Lituania (71%).

En este sentido, el 53 % de los europeos considera una prioridad clave para la política espacial de la UE la seguridad y la defensa, seguidas del medioambiente y el clima (36 %) y la competitividad y el crecimiento de la industria europea (31 %).

Además, el impacto económico positivo de los programas espaciales de la UE es ampliamente reconocido por los encuestados más jóvenes (55 %). EFE

