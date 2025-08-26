Dos terremotos de magnitud 4,7 y 3,8 sacuden el Tíbet sin provocar víctimas o daños
Pekín, 26 ago (EFE).- Dos terremotos de magnitud 4,7 y 3,8 sacudieron este martes la región occidental china del Tíbet, sin que se haya informado de víctimas o daños materiales.
Según el Centro de Redes Sismológicas de China, el primer terremoto, de una magnitud 4,7, se registró a las 08.03 hora local del martes (0.03 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros en el condado de Shuanghu, bajo la jurisdicción de la ciudad de Naqu.
Las autoridades locales de Shuanghu, citadas por la agencia Xinhua, aseguraron que han llevado a cabo verificaciones y que no existen informes de víctimas o daños a la propiedad de los residentes.
El segundo se registró a las 10.03 hora local (2.03 GMT) a una profundidad de 8 kilómetros en el condado de Zhongba, dependiente de la ciudad de Shigatse, y alcanzó una magnitud de 3,8, según las mediciones oficiales del Centro.
Existe una distancia de unos 530 kilómetros entre los epicentros de los dos temblores.
En enero pasado, un sismo de magnitud 6,8 registrado en el Tíbet dejó al menos 126 fallecidos y provocó el colapso de numerosas viviendas e infraestructuras.
El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya.
Sin embargo, no suelen producir grandes daños personales debido a que buena parte del área occidental del país está deshabitada. EFE
