Dos terremotos de magnitud 5,7 y 5,8 sacuden la provincia occidental china de Qinghai

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(Actualiza con un nuevo terremoto)

Pekín, 28 jul (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este martes por la mañana la prefectura autónoma tibetana de Hainan, en la provincia occidental china de Qinghai, y fue seguido 18 minutos después por una réplica de magnitud 5,8.

El primer temblor se registró a las 11:16 hora local (03:16 GMT) en el condado de Xinghai, con un epicentro situado a 35,35 grados de latitud norte, 99,57 grados de longitud este y a una profundidad de 10 kilómetros, según la medición oficial del Centro de Redes Sismológicas de China.

CCTV señaló que algunos internautas declararon haber sentido las sacudidas tanto en la capital provincial, Xining, a unos 274 kilómetros del epicentro, como en Lanzhou, capital de la vecina provincia de Gansu, situada a unos 400 kilómetros.

El segundo terremoto tuvo lugar a las 11:34 horas (03:34 GMT), con su epicentro en las coordenadas 35,35 grados de latitud norte y 99,58 grados de longitud este y una idéntica profundidad al anterior temblor.

La Oficina de Gestión de Emergencias de Hainan activó una respuesta de emergencia de nivel 3 -la tercera más grave en la escala china de cuatro niveles- frente a los movimientos que, según fuentes municipales, produjeron desprendimientos de tierra en algunas montañas cercanas al epicentro, aunque los servicios de bomberos y rescate aún no han recibido ningún reporte.

El oeste de China, donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai, registra con frecuencia movimientos sísmicos debido a su proximidad a la zona de fricción entre las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya.

En muchas ocasiones, estos temblores no causan daños de importancia debido a la baja densidad de población en amplias áreas del oeste del país.

El condado de Xinghai apenas registra 6 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra comparable a la de países como Kazajistán. EFE

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