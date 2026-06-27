Dos tormentas tropicales ponen en alerta a Japón con órdenes de evacuación y 4 heridos

Compartir

2 minutos

Tokio, 27 jun (EFE).- Las tormentas tropicales Mekkhala y Higos han puesto este sábado en alerta a zonas del este y oeste de Japón, donde las autoridades mantienen órdenes de evacuación para más de un millón de personas, mientras reportan al menos cuatro heridos.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó en su boletín de las 04:40 hora local (19:40 GMT del viernes) de que Mekkhala se aproximará hasta la noche de este sábado a la costa del Pacífico entre el oeste y el este del país, mientras que Higos podría tocar tierra durante esta mañana en el este de Japón.

El último balance oficial de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, publicado el viernes por la tarde, recogía cuatro heridos: uno grave en Nara, unos 450 kilómetros al oeste de Tokio, y tres leves en Kagoshima, en el extremo occidental del país.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón redujo en su último balance oficial a alrededor de 1,04 millones el número de personas afectadas por órdenes de evacuación, frente a los más de 2,2 millones registrados el viernes por la mañana.

Mekkhala, referido como el séptimo tifón de este año según la terminología nipona, ha provocado inundaciones y daños en carreteras y otras infraestructuras en Okinawa, además de causar deslizamientos en varios distritos de la isla meridional de Kyushu, en alerta por fuertes lluvias, según informó la víspera la cadena local NHK.

Más de 200 vuelos fueron cancelados el viernes, principalmente con destino u origen en el aeropuerto de Naha. El temporal también comenzó a afectar al transporte terrestre, con advertencias y suspensiones en servicios del tren bala ‘shinkansen’ en las regiones de Kanto, Tohoku y Shinetsu.

A las 03:00 hora local (18:00 GMT del viernes), Mekkhala se encontraba unos 90 kilómetros al sur-sureste de Yakushima y avanzaba hacia el este-noreste a unos 30 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de unos 65 km/h y ráfagas máximas de hasta 90 km/h.

Higos, referido como el octavo tifón, se encontraba a esa misma hora unos 260 kilómetros al suroeste de la isla de Miyakejima, al sur de Tokio, y avanzaba hacia el noreste a unos 55 km/h, con vientos sostenidos de unos 83 km/h cerca de su centro y ráfagas máximas de hasta 126 km/h.

Los tifones son recurrentes en Japón durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas. EFE

tko-rvb/eav