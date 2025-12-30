Dos trenes chocan frontalmente en vía a Machu Picchu, sin reporte oficial aún de víctimas

Lima, 30 dic (EFE).- Dos trenes colisionaron frontalmente en la vía de ferrocarril que traslada turistas a la ciudadela inca de Machu Picchu, en el sur de Perú, lo que causó daños en las locomotoras de ambos convoyes, sin que hasta el momento se conozcan reportes oficiales de víctimas.

La colisión se produjo a las 13.20 hora local (20.20 GMT) a la altura del kilómetro 80 de la vía, a su paso por el sector de Pampacahua, un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota, en la sureña región andina de Cusco, según señaló la empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía.

Las primeras imágenes muestran que el choque ocurrió en un sector donde existe una única vía donde los trenes circulan en ambos sentidos y, al menos uno de las dos unidades siniestradas, transportaba turistas en su interior.

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado que envió al lugar de los hechos un total de doce ambulancias para brindar soporte especializado a heridos, sin determinar aún el número de afectados. EFE

