Dos universitarios de Colombia y de España en la final mundial de oratoria en español

1 minuto

Melilla (España), 7 oct (EFE).- El español Rodrigo Sánchez-Bleda (Universidad Pontificia Comillas) y la colombiana Sarah Macías (Universidad Autónoma de Occidente) pugnarán este miércoles por ganar el título de campeón del mundo de oratoria en español.

En la eliminatoria previa, disputada este martes en la ciudad española de Melilla, Sánchez-Bleda y Macías vencieron a la panameña Francesca Borelly (ADEN University) y la hispanovenezolana Andrea Machuca (Universidad de Salamanca).

Los competidores tuvieron que presentar dos exposiciones: responder a una pregunta obligatoria elegida por sorteo, con una duración máxima de tres minutos; y una segunda de tema libre de cinco minutos.

Para llegar a la final, el español Sánchez-Bleda tuvo que responder a la siguiente pregunta: ¿Todo buen orador debe decir siempre la verdad?, mientras que en la segunda intervención disertó sobre «la belleza de las últimas veces», por la posibilidad de que fuera su último discurso.

Macías convenció al jurado al responder a la cuestión de «ceder por paz o luchar por justicia», en la que se decantó por la segunda opción al denunciar el elevado índice de abusos sexuales callejeros que sufren las mujeres en Colombia; en la segunda ocasión habló sobre «la belleza de ser diferentes».

La competición está organizada por la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria y la Liga Española de Debate Universitario. EFE

