Downing Street denuncia el «lenguaje incendiario» de Musk en una manifestación de Londres

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el lunes, a través de su portavoz, el «lenguaje incendiario» del multimillonario estadounidense Elon Musk durante la manifestación de extrema derecha que reunió el sábado a unas 150.000 personas en Londres.

Musk, propietario de X, se dirigió a la marcha por videoconferencia y pidió la disolución del Parlamento británico y el reemplazo del gobierno laborista.

«Elijan o no la violencia, la violencia vendrá a ustedes. O se defienden o mueren», declaró Musk durante esta concentración de un alcance sin precedentes en Reino Unido.

El portavoz de Starmer señaló el lunes que «este lenguaje es claramente peligroso e incendiario. Amenaza con violencia. Amenaza con intimidación en nuestras calles».

La marcha fue convocada por el activista ultraderechista de 42 años Tommy Robinson, fundador del antiguo grupúsculo English Defence League (Liga de Defensa Inglesa) y que ha sido condenado varias veces, sobre todo por alteración del orden público.

Según la policía, a la marcha asistieron 150.000 personas, que desfilaron con banderas británicas e inglesas por el centro de Londres. Algunos asistentes llevaban pancartas que exigían que se ponga fin a la llegada de migrantes indocumentados en pequeñas embarcaciones que atraviesan el canal de la Mancha, que separa Francia e Inglaterra.

Varias personalidades de extrema derecha, incluido Steve Bannon, exconsejero del presidente estadounidense, Donald Trump, se sumaron a la protesta, indicaron los organizadores.

La manifestación se saldó con el arresto de 24 personas, según la policía londinense, cuyos agentes se enfrentaron a una «violencia inaceptable» que dejó 26 miembros del cuerpo heridos.

