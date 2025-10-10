Dragados Sacyr y China Railway se suman a licitación de estratégico puerto chileno

Santiago de Chile, 10 oct (EFE).- El consorcio español Dragados-Sacyr y el Grupo China Railway Construction Corporation (CRCC) son los dos nuevos preclasificados a la licitación internacional del Puerto Exterior de San Antonio, que prevé una serie de obras de ampliación de uno de los principales puntos del comercio exterior de Chile.

Hasta fines de septiembre, las empresas precalificadas incluían a cinco compañías: Van Oord (Países Bajos), Jan de Nul (Bélgica), China Harbour Engineering Company (CHEC, China), Hyundai Engineering & Construction (Corea del Sur) y el consorcio Acciona-Deme (España-Bélgica), según informó el puerto.

La licitación contempla la adjudicación de un contrato para la construcción del muelle de abrigo (de aproximadamente 4 kilómetros), el dragado para la generación de la dársena y el canal de acceso, las explanadas, el acceso ferroviario con dos estaciones e instalaciones de operciones.

Sumando las medidas de compensación y mitigación medioambiental, el proyecto prevé una inversión global de la Empresa Portuaria San Antonio de 1.950 millones de dólares.

El proyecto permitirá que el puerto tenga una capacidad de transferencia de carga total de 6 millones de contenedores anuales y se licitará en dos etapas.

Se espera que el nuevo puerto estará en condiciones de recibir su primera nave en 2036. El Puerto de San Antonio movió el año pasado 23,2 millones de toneladas de carga, un 10,5 % más que en 2023. EFE

