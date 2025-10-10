Dragados Sacyr y China Railway se suman a licitación de estratégico puerto chileno

Santiago de Chile, 10 oct (EFE).- El consorcio español Dragados-Sacyr y el Grupo China Railway Construction Corporation CRCC de la potencia asiática son los dos nuevos preclasificados a la licitación internacional de Puerto Exterior de San Antonio, proyecto que contempla la construcción de las obras de abrigo y complementarias de uno de los principales puntos de flujo comercial de Chile.

Hasta fines de septiembre, comunicó el puerto de San Antonio, el registro de empresas precalificadas incluía a cinco compañías: Van Oord (Países Bajos), Jan de Nul (Bélgica), China Harbour Engineering Company CHEC (China), Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. (Corea) y el consorcio Acciona-Deme (España-Bélgica).

La licitación contempla la adjudicación de un contrato para la construcción del molo de abrigo (de aproximadamente 4 kilómetros de extensión), el dragado para la generación de la dársena y el canal de acceso, las explanadas, el acceso ferroviario con dos estaciones e instalaciones de faenas.

Sumando además con medidas de compensación y mitigación medioambiental, el proyecto en su conjunto estima una inversión de la Empresa Portuaria San Antonio de 1.950 millones de dólares.

El proyecto permitirá que el puerto tenga una capacidad de transferencia de carga total de 6 millones de contenedores anuales y se licitará en dos etapas.

Se espera que el nuevo puerto estará en condiciones de recibir su primera nave en 2036.

El Puerto de San Antonio movió el año pasado 23,2 millones de toneladas de carga, un crecimiento del 10,5 % comparado con 2023. EFE

