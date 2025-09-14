The Swiss voice in the world since 1935

Dragonas, a un paso de retener el título tras vencer a Guerreras Albas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 14 sep (EFE).- Dragonas, club del Independiente del Valle, venció este domingo por 2-0 a Guerreras Albas, de Liga de Quito, en la final de ida de la Súperliga Femenina y quedó a un paso de retener el título de 2024 en forma invicta.

La atacante Mary Guerra anotó el primer gol al minuto 29 y Ariana Lomas convirtió un autogol, a los 92, tras un centro desde larga distancia de Karen Litardo.

Las Dragonas han quedado a un paso de retener el título de la temporada pasada en forma invicta durante toda la actual temporada, con mínimos cambios realizados en el equipo que ganó la final del año pasado contra el Barcelona.

De la mano del técnico colombiano Gustavo Pineda, con el que ganaron la final del año pasado, están a punto de retener el título contra el equipo de su compatriota Gerardo Londoño.

Las Guerreras Albas también es un equipo conformado por grandes figuras y una propuesta de juego que le permitió llegar a la instancia final, por lo que se aferrará a dar vuelta al resultado el próximo sábado en su estadio Rodrigo Paz Delgado.

El campeón ecuatoriano de la actual temporada disputará la decimoséptima edición de la Copa Libertadores Femenina de octubre próximo en Argentina.

El campeón de Ecuador formará parte del Grupo A conformado por Corinthians, de Brasil; Always Ready, de Bolivia y el subcampeón de Colombia. EFE

rm/sm/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR