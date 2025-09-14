Dragonas, a un paso de retener el título tras vencer a Guerreras Albas

Quito, 14 sep (EFE).- Dragonas, club del Independiente del Valle, venció este domingo por 2-0 a Guerreras Albas, de Liga de Quito, en la final de ida de la Súperliga Femenina y quedó a un paso de retener el título de 2024 en forma invicta.

La atacante Mary Guerra anotó el primer gol al minuto 29 y Ariana Lomas convirtió un autogol, a los 92, tras un centro desde larga distancia de Karen Litardo.

Las Dragonas han quedado a un paso de retener el título de la temporada pasada en forma invicta durante toda la actual temporada, con mínimos cambios realizados en el equipo que ganó la final del año pasado contra el Barcelona.

De la mano del técnico colombiano Gustavo Pineda, con el que ganaron la final del año pasado, están a punto de retener el título contra el equipo de su compatriota Gerardo Londoño.

Las Guerreras Albas también es un equipo conformado por grandes figuras y una propuesta de juego que le permitió llegar a la instancia final, por lo que se aferrará a dar vuelta al resultado el próximo sábado en su estadio Rodrigo Paz Delgado.

El campeón ecuatoriano de la actual temporada disputará la decimoséptima edición de la Copa Libertadores Femenina de octubre próximo en Argentina.

El campeón de Ecuador formará parte del Grupo A conformado por Corinthians, de Brasil; Always Ready, de Bolivia y el subcampeón de Colombia. EFE

