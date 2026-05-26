Drake destrona a Michael Jackson como el solista con más números 1 de la historia

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Los Ángeles (EE.UU.), 26 may (EFE).- El rapero canadiense Drake ha batido el récord que ostentaba Michael Jackson como el artista masculino en solitario con mayor cantidad de números 1 en la lista Billboard Hot 100, según informó este martes la revista Billboard.

El debut de su último sencillo, ‘Janice STFU’, en lo más alto de esta lista supone el decimocuarto número 1 que encabeza Drake en la Hot 100, lo que le permite superar el empate con el Rey del pop.

El rapero también ha logrado un nuevo récord de 42 canciones en una sola semana en la lista Hot 100, superando a Morgan Wallen, quien logró 37 en una semana el pasado mes, según los datos de la revista especializada.

Con 40 debuts, se convierte también en el primer artista en acumular más de 400 entradas en dicho listado a lo largo de su carrera.

Hot 100 combina datos de contenidos en línea (streaming) de todos los géneros en EE.UU., reproducción en radio y ventas. Esta última métrica refleja las compras de sencillos físicos y temas digitales en plataformas de música, y excluye las ventas realizadas directamente al consumidor.

Drake se encuentra en la cima del éxito tras el lanzamiento de sus tres álbumes el pasado 15 de mayo. El rapero llevaba casi dos años anticipando ‘Iceman’, presentando canciones en varias transmisiones en vivo antes de que llegaran a las plataformas digitales.

Unas horas antes del lanzamiento de este último disco, reveló que también lanzaría dos álbumes sorpresa más, titulados ‘Maid of Honour’ y ‘Habibti’. EFE

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