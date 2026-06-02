Dramas chileno y colombiano competirán por el Globo de Cristal en Karlovy Vary

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Praga, 2 jun (EFE).- ‘Detrás de la lluvia’, de la chilena Valeria Sarmiento, y el documental ‘Cinco años, cuatro meses’, de los colombianos Esteban Hoyos y Juan Miguel Gelacio, competirán por el Globo de Cristal en la 60 edición del festival internacional de cine de Karlovy Vary, que empieza el 3 de julio, informaron este martes los organizadores del certamen.

‘Detrás de la lluvia’, es un ficción dramática que entrelaza la memoria, el inconsciente y los secretos familiares a través de tres generaciones de mujeres, con la desaparición de una niña, víctima de un asesinato sexual, como telón de fondo.

Sofía, la protagonista, es una joven psicóloga que regresa a su ciudad natal de Valdivia, donde tiene que afrontar el descubrimiento de ese trágico asesinato, lo que desencadena una ola de recuerdos de su propia infancia y la lleva a descubrir paralelismos inquietantes en las vidas de su madre y su abuela.

También se centra en personajes femeninos la cinta ‘Cinco años, cuatro meses’, otro estreno mundial, y que da voz a mujeres colombianas que toman la iniciativa en la búsqueda de los hijos que perdieron la vida en los conflictos armados en el país sudamericano.

Los realizadores ‘Hoyos y Gelacio’ presentaron este proyecto el año pasado en la sección WIP Latam del festival de San Sebastián, con un trabajo en progreso que entonces se titulaba ‘A la hora de poner la mesa ya no éramos cinco’.

Además, han codirigido el largometraje de ficción ‘Selva’ (2025), también de temática social, sobre el hastío generacional y la alienación de la juventud urbana en Colombia.

Además de estas dos cintas en español, aspiran al máximo galardón del certamen otros diez largometrajes, en una edición en la que el cine suizo debuta en la Sección Principal, con ‘A Happy Family’ del realizador Jan-Eric Mack.

La popular actriz checa Ana Geislerova (‘Anthropoid’, 2016) actúa en la coproducción checo-eslovaca ‘Only Beautiful Things to Look At’, dirigida por Ivan Ostrochovsky, y es una de las apuestas locales por el Globo de Cristal, junto con la coproducción ‘Chica checa’, de Simon Holy.

El cine danés, representado por ‘The Guest’, dirigida por Mads Mengel, y que cuenta con su estrella Trine Dyrholm en el reparto, también competirá por la icónica estatuilla de Karlovy Vary, hecha en la fábrica de vidrio Moser de esta ciudad.

La 60 edición de Karlovy Vary, un festival de categoría ‘A’, máxima en este tipo de certámenes, tiene lugar del 3 al 11 de julio en la ciudad balneario del oeste de Bohemia. EFE

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