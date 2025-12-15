The Swiss voice in the world since 1935
Drones navales ucranianos alcanzan un submarino ruso en el mar Negro

1 minuto

Kiev, 15 dic (EFE).- Drones navales ucranianos alcanzaron un submarino ruso valorado en 400 millones de dólares y capaz de lanzar misiles de crucero Kalibr mientras estaba estacionado en el puerto del mar Negro de Nororosíisk, según informó el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en un comunicado.

Según la nota, el ataque fue llevado a cabo con drones ‘Sub Sea Baby’ de producción ucraniana.

“Como consecuencia de la explosión, el submarino sufrió graves daños y ha quedado fuera de servicio”, se lee en el comunicado.

En el momento del ataque, el submarino en cuestión llevaba instaladas a bordo cuatro lanzaderas de misiles Kalibr, según la nota del SBU, que recuerda que Rusia se ha visto obligada a replegar a su flota del mar Negro al puerto de Novorosíisk debido a los repetidos ataques ucranianos con drones que sufrían sus barcos cuando estaban estacionados en la península de Crimea. EFE

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

