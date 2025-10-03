The Swiss voice in the world since 1935
Drones que sobrevolaron el norte de Alemania podrían haber sido operados desde un carguero

Berlín, 3 oct (EFE).- Los drones que sobrevolaron el norte de Alemania a finales de septiembre y que se acercaron a infraestructuras críticas podrían haber sido operados desde un carguero en el Báltico, según informaciones publicadas este viernes por la revista Der Spiegel.

Según el semanario, que cita fuentes de los servicios de seguridad alemanes, se trata de un carguero de 100 metros que puede pertenecer a la flota en la sombra rusa y que tiene las capacidades técnicas para el despegue y el aterrizaje de drones de gran tamaño.

La ruta de ese carguero, según las fuentes de la revista, apunta a que los drones avistados estaban relacionados con él.

El barco sospechoso tiene bandera de un país del Caribe no identificado. Después del incidente, se dirigió hacia el oriente y días después llegó a un puerto ruso.

La tripulación del barco estaría compuesta predominantemente por ciudadanos rusos, mientras que su propietario está asentado en uno de los tres países bálticos.

A los incidentes de septiembre en el norte se agregó anoche otro que llevó a cerrar temporalmente el aeropuerto de Múnich por el avistamiento de drones.

En Alemania hay un debate sobre las fórmulas para mejorar la defensa antidrones, para lo cual se requiere mejorar las capacidades técnicas, así como delinear competencias legales.

Actualmente, las Fuerzas Armadas sólo tienen competencia para derribar un dron si este vuela sobre sus instalaciones, mientras que el control aéreo en general es competencia de los organismos policiales.

El ministro de Interior, Alexander Dobdrind, ha planteado la necesidad de una reforma legal para permitir una mayor cooperación entre las Fuerzas Armadas y la policía. EFE

