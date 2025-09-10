Drones rusos violan el espacio aéreo polaco…pero no es la primera vez

Redacción internacional, 10 sep (EFE).- La violación del espacio aéreo polaco esta madrugada por drones rusos que han sido derribados por la aviación polaca y aliada es el incidente más grave sufrido por Polonia desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, aunque se han registrado otros en el espacio aéreo polaco desde entonces.

Misiles y drones

En noviembre de 2022 un misil de fabricación rusa explotó cerca de la frontera con Ucrania, en el este del país, y causó la muerte de dos personas, dos granjeros que se encontraban trabajando.

Aunque el Gobierno de Volodimir Zelenski atribuyó a Rusia el lanzamiento del misil, la OTAN y Varsovia concluyeron, en una investigación que se prolongó hasta septiembre del año siguiente, que el proyectil procedía de Ucrania y cayó en Polonia por error.

El Gobierno de Polonia descartó invocar ante sus socios de la Alianza el artículo IV del Tratado del Atlántico Norte que prevé consultas entre aliados cuando esté amenazada «la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes».

En abril de este año se hallaron los restos de un cohete aire-tierra de fabricación rusa en un bosque cercano a la ciudad de Bydgoszcz, en el norte de Polonia.

En diciembre de 2023 los sistemas de defensa polacos detectaron un misil ruso en su espacio aéreo que finalmente no cayó en su territorio. El rastreo del misil coincidió con una oleada «masiva» de ataques, con más de 160 proyectiles, de Rusia a Ucrania.

En la noche del 19 al 20 de agosto pasado, un objeto volador, que las autoridades polacas identificaron como «un dron militar ruso grande», explotó en un campo de maíz en Osiny (este), a unos 75 kilómetros de la frontera polaco-ucraniana y ocasionó algunos daños materiales.

Polonia presentó una protesta formal ante la Embajada rusa por el incidente, que consideró una «provocación deliberada» y un acto «altamente hostil». Según la investigación, el aparato procedía muy probablemente de Bielorrusia.

Otros incidentes

Además de estos, otros incidentes menores han afectado al espacio aéreo polaco desde el comienzo de la invasión rusa.

En mayo de 2023 la Defensa polaca detectó en su espacio aéreo un objeto que volaba a baja altura y poca velocidad, probablemente un globo de reconocimiento, procedente de Bielorrusia y cuyo rastro se perdió en la región de Masuria, en el norte del país.

En agosto, también de 2023, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia convocó al encargado de Negocios de la Embajada de Bielorrusia después de que dos helicópteros militares bielorrusos penetraran en su espacio aéreo cuando participaban en unas maniobras de entrenamiento militar que el Gobierno Bielorruso habían notificado a Varsovia.

En abril de 2024 el Ejército polaco denunció que un helicóptero militar ruso de la Flota del Báltico violó su espacio aéreo sobre el mar Báltico. EFE

