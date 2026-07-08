Drones ucranianos alcanzan 19 petroleros de «flota fantasma» rusa en 72 horas, según Kiev

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Kiev, 8 jul (EFE).- Drones ucranianos han alcanzado en las pasadas 72 horas 19 petroleros y un carguero de la llamada «flota fantasma» que Rusia utiliza para burlar las sanciones a sus hidrocarburos y exportar productos de territorios ocupados de Ucrania, dijo este miércoles el jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi.

El comandante ucraniano, al que se conoce también por su origen húngaro como ‘Magiar’, también informó de otro ataque cerca de la ciudad de Kerch del este de Crimea en el que fue golpeado un ferri que une la península ocupada con la Federación de Rusia.

Nueve de los petroleros fueron alcanzados durante esta madrugada en el mar interior de Azov, que está rodeado por las costas de Rusia y la Ucrania ocupada y por la península de Crimea.

‘Magiar’ había informado la víspera de ataques en el mismo mar de Azov a una decena de petroleros, al carguero y al ferri incluidos en el cómputo general de los últimos tres días.

El responsable militar ucraniano apuntó en su balance de ataques presentado este miércoles que hubo bombardeos en las últimas horas contra seis subestaciones eléctricas de Crimea.

‘Magiar’ cifró en unas cincuenta las infraestructuras energéticas alcanzadas en la península en lo que va de julio.

Además, de los barcos y las subestaciones, las fuerzas de drones ucranianas golpearon durante la noche del martes a este miércoles hasta 53 objetivos militares no especificados por ‘Magiar’ tanto en Crimea como en los territorios ocupados de la Ucrania continental, según el balance del comandante.

Crimea ha sufrido largos apagones por estos bombardeos de Ucrania, que también ha dejado a la península ocupada sin suministros suficientes de combustible con sus ataques tanto a puentes y vías de comunicación del sur ucraniano actualmente ocupado como contra refinerías, buques y depósitos de petróleo.

Kiev busca con esta campaña de ataques aislar a las tropas rusas en esta península estratégica para las fuerzas ocupantes por su emplazamiento geográfico y en los territorios ocupados del sur de la Ucrania continental cercanos a Crimea. EFE

mg/smm/ah

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