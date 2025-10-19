Drones ucranianos alcanzan una planta de gas a 1.200 kilómetros de Moscú

Moscú, 19 oct (EFE).- Un ataque con drones ucranianos alcanzó durante la madrugada una planta de gas en la región de Oremburgo, a 1.200 kilómetros al sureste de Moscú.

«Drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar otra instalación industrial en la región. La infraestructura de la planta de gas resultó parcialmente dañada. El ataque del dron provocó un incendio, por lo que se han desplegado todos los servicios de emergencia para atender las consecuencias», informó el gobernador regional, Yevgueni Solntsev, en su canal de Telegram.

El funcionario, que también comunicó el cierre del espacio aéreo, señaló que el incendio estaba siendo extinguido.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso notificó el derribo de 45 drones ucranianos durante la noche.

La mayoría de ellos en Samara (12) y Sarátov (11), territorios que se encuentran de camino a Oremburgo, donde sólo notificaron haber derribado un dron de ala fija.

La nota castrense también menciona haber interceptado drones en las regiones de Rostov (cinco), Vorónezh (cinco), Briansk (dos) y Lípetsk (dos).

En la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, fueron derribados 3 drones, y también fueron abatidos otros sobrevolando Riazán, Tver y Tula.

Ayer, las autoridades rusas aseguraron que derribaron 41 drones durante la misma jornada. EFE

