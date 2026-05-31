Drones ucranianos alcanzan una refinería de petróleo rusa y Moscú ataca Cherníguiv y Sumi

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(Añade confirmación del Estado Mayor General ucraniano y recuento semanal de ataques de Zelenski)

Moscú/Berlín, 31 may (EFE).- Un ataque de drones ucranianos golpeó anoche una refinería de petróleo en Sarátov, a 700 kilómetros al sureste de Moscú, mientras Ucrania neutralizó 212 drones rusos la pasada madrugada si bien se registraron impactos en once lugares, incluida la región norteña de Cherníguiv, donde falleció una persona, y la provincia nororiental de Sumi, donde Rusia volvió a atacar infraestructura civil en la misma localidad que la víspera.

El Estado General Mayor de Ucrania informó en un comunicado del ataque a la refinería de Rosneft en Sarátov, donde se produjo «un incendio de gran magnitud».

Según Kiev, su capacidad de procesamiento es de aproximadamente 7 millones de toneladas de petróleo al año, y la gasolina, el diésel y otros combustibles que produce sirven a la logística militar de Rusia.

El gobernador de la región rusa de Sarátov, Román Busarguin había señalado previamente en Telegram que «según informes preliminares, se han producido daños en infraestructura civil», sin que hubiera víctimas por el momento.

Otros canales de Telegram difundieron imágenes del incendio en la refinería, en la que se aprecian al menos cuatro columnas de humo en distintos puntos de la empresa.

Por otro lado, la Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte diario de que Rusia lanzó en total 229 drones de ataque tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros de señuelo desde territorio ruso y la ocupada península de Crimea, de los que las defensas antiaéreas lograron derribar 212, pero 14 impactaron en once lugares y fragmentos de drones neutralizados en cinco.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a lo largo de toda la semana Rusia lanzó más de 2.300 drones de ataque, casi 1.560 bombas aéreas guiadas y 108 misiles de distintos tipos contra Ucrania, todos «contra infraestructura civil común», por lo que agradeció a Alemania el envío de un nuevo sistema de misiles de defensa antiaérea IRIS-T.

De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) de Ucrania, en la región de Cherníguiv un hombre de 58 años murió este domingo como consecuencia de un ataque ruso.

En la provincia de Sumi, según la misma fuente, los rusos atacaron una zona residencial de Shostka, hiriendo a una persona. La víspera las fuerzas rusas atacaron una estación de tren de Shostka.

Las autoridades de la región sureña rusa de Rostov, que ayer sufrió fuertes ataques, informaron por su parte de que hasta nueve distritos fueron atacados y que las defensas abatieron unos 50 drones.

Allí se registró el incendio de un depósito de combustible, además de impactos de drones contra dos comercios, una farmacia y un automóvil.

El gobernador de Kírov, Alexander Sókolov, también informó de un ataque ucraniano contra una empresa de la región, que se encuentra a casi 800 kilómetros al noreste de la capital rusa.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró haber derribado anoche 216 drones ucranianos en las regiones rusas de Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Sarátov y Krasnodar.

También interceptaron drones sobrevolando el mar de Azov y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. EFE

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