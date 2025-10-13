Drones ucranianos atacan una terminal de crudo en Crimea, según medios de Kiev

Kiev, 13 oct (EFE).- Unos drones ucranianos alcanzaron la pasada noche una terminal de crudo y dos subestaciones eléctricas en la península de Crimea, bajo control ruso desde 2014, según informaron a la agencia Ukrinform y a otros medios ucranianos fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), una de las estructuras de espionaje ucraniana que llevó a cabo el ataque.

La terminal de crudo y derivados del petróleo y una de las dos subestaciones están situadas en el puerto de Feodosia del este de la península del mar Negro.

Según las fuentes citadas, en el ataque fueron alcanzados cinco depósitos de la terminal -que ya había sido objeto de otra operación el pasado 6 de octubre-, lo que provocó un gran incendio en el perímetro de la infraestructura.

En la subestación de Feodosia atacada fueron dañados varios transformadores y otras dependencias de la infraestructura, que forma parte del sistema que permite transferir energía entre el territorio de Rusia y la península ocupada.

La otra subestación alcanzada está en Simferópol, en la parte central de Crimea.

Según el Ministerio de Defensa ruso, 54 de los 120 drones ucranianos neutralizados anoche por las defensas aéreas rusas fueron interceptados sobre el territorio de Crimea.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado en varias ocasiones que Ucrania responderá con la misma moneda a los ataques rusos contra su sistema energético.

Rusia atacó a su vez anoche territorio ucraniano con 82 drones de larga distancia, de los que 69 fueron interceptados. EFE

mg/cph/ah