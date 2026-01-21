Drones ucranianos dañan viviendas en el sur de Rusia

Moscú, 21 ene (EFE).- Al menos once civiles, incluyendo dos menores de edad, resultaron heridos hoy tras la caída de fragmentos de un dron ucraniano derribado sobre un edificio en la sureña región rusa de Adigueya, y decenas de residentes de Krasnodar tuvieron que ser evacuados ante el peligro de explosión de los restos de otro dron neutralizado.

«Resultaron heridas once personas, de ellos nueve fueron hospitalizados, incluyendo a dos menores de edad», informó en Telegram el líder de la república de Adigueya, Marat Kumpílov.

Tras el impacto de los restos del dron contra el edificio, que recibió severos daños, en el aparcamiento aledaño se quemaron 15 automóviles y otros 25 resultaron dañados.

«La Administración municipal decretó el régimen regional de emergencia. Esto permitirá aprovechar de un modo más eficaz los esfuerzos de todos los servicios y entidades. En la mañana comenzaremos a valorar los daños y a preparar el plan para el retorno a la normalidad», añadió.

Según algunos medios ucranianos y los canales rusos Voyenni Osvedomitel y Astra, el edificio podría haber sido destruido por el impacto de un misil antiaéreo ruso que repelía el ataque.

En la localidad de Afipski de la vecina región de Krasnodar, decenas de residentes tuvieron que ser evacuados de urgencia debido a la necesidad de neutralizar los restos de un dron que cayeron junto a un edificio con la carga explosiva intacta.

«En la localidad de Afipski junto a un edificio de vivienda cayeron restos de un dron, incluyendo la carga explosiva. En estos momentos los residentes (…) son evacuados por motivos de seguridad y para llevar a cabo el desminado. La zona está acordonada, en el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias», escribió en Telegram el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en las últimas 12 horas las defensas antiaéreas derribaron 128 drones ucranianos de ala fija, 53 de ellos entre las 20:00 y las 23:00 hora local del martes (17:00-20:00 GMT), y el resto, 75, a lo largo de la noche.

En la región de Bélgorod, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov, murió el subjefe de seguridad del distrito Gráivoron, Timoféi Tailókov, tras el ataque de un dron FPV ucraniano.

Según Gladkov, Tailókov acudió a un centro comercial que había sido atacado por las fuerzas ucranianas, donde fue alcanzado por un segundo dron. EFE

