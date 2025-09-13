Drones ucranianos provocan un incendio en una refinería en la región rusa de Bashkiria

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 13 sep (EFE).- Un ataque de un dron ucraniano provocó hoy un incendio en una refinería en la región rusa de Bashkiria, a más de mil kilómetros al este de Moscú.

«Los servicios de seguridad de la empresa dispararon con armas de gran calibre. El aparato no tripulado fue alcanzado y cayó en el recinto de la fábrica. No hay heridos ni muertos», escribió Radi Xabirov, gobernador regional, en su canal de Telegram.

Los equipos de bomberos aún no han podido sofocar el incendio en la refinería perteneciente a la petrolera Bashneft, aunque el gobernador destacó que los daños causados son menores.

Más tarde fue abatido un segundo dron y las consecuencias de ese ataque en la planta situada cerca de la capital regional, Ufá, aún se están evaluando.

Con todo, las autoridades decidieron suspender las actividades del aeropuerto de Ufá, que se encuentra a casi 1.400 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Según fuentes ucranianas, sus ataques con drones han logrado neutralizar casi una quinta parte del potencial ruso de producción de petróleo y productos derivados.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 42 drones sobre siete regiones rusas, lo que incluye la anexionada península de Crimea.

El Kremlin reconoció por primera vez el viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están estancadas. EFE

