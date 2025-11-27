Duarte, Montero y Féliz al frente del equipo dominicano que enfrentará a México mañana

2 minutos

Santo Domingo, 27 nov (EFE).- Chris Duarte, Jean Montero y Andrés Féliz encabezan la selección dominicana de baloncesto que enfrentará el viernes a México en la ciudad mexicana de Zacatecas, en el primero de dos partidos correspondientes a las Ventanas Clasificatorias de la FIBA para el Mundial de Catar 2027.

De la plantilla también forman parte LJ Figueroa, Juan Guerrero y Anderson García, informó este jueves la gerencia del equipo en un comunicado.

El segundo choque se disputará en Santo Domingo el 1 de diciembre. Los dominicanos, dirigidos por el argentino Néstor ‘Che’ García, buscan participar en su quinto Mundial y cuarto consecutivo.

El delantero Duarte juega para el Unicaja de la Liga ACB española, donde promedia 9,8 puntos por partido, 2,6 rebotes, 2,5 asistencias y 1,7 robos de balón.

Antes de aterrizar en España, Duarte fue seleccionado en el puesto 13 del sorteo de la NBA en 2021 por los Pacers de Indiana y al año siguiente fue escogido en el segundo mejor quinteto de novatos.

El dominicano salió fue enviado a los Sacramento Kings en la campaña 2023-2024 y de ahí a los Chicago Bulls en la campaña de 2024-2025.

Montero y Féliz también juegan en la liga española, el primero lo hace para el Valencia Basket, mientras que el segundo juega para el Real Madrid.

El base armador Montero promedia 15,1 puntos, 3,5 rebotes, 4,7 asistencias y 1,3 recuperaciones, en tanto que el también base Féliz registra números de 12,2 puntos, 3,8 rebotes y 2,2 asistencias en lo que va de campaña

El combinado dominicano forma parte del grupo A, junto a Estados Unidos, Nicaragua y México, y aspira a uno de los 16 cupos destinados a América en Catar.

El grupo B lo conforman Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; en el C están Brasil, Venezuela, Colombia y Chile; y en el grupo D, Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba. EFE

