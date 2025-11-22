Duarte, Montero y Féliz encabezan preselección dominicana a la Primera Ventana del Mundial

Santo Domingo, 21 nov (EFE).- La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) dio a conocer este viernes los nombres de los 24 jugadores preseleccionados para la Primera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027, entre los que sobresalen Chris Duarte, Jean Montero, Andrés Féliz y LJ Figueroa.

El combinado quisqueyano será dirigido por el técnico argentino Néstor -Ché- García, y asistido por los dominicanos David Díaz y Abraham Disla, y el argentino Sergio Jiménez.

En la lista también están Jassel Pérez, Ángel Luis Delgado y el capitán Víctor Liz.

También están convocados los jugadores Luis David Montero, Ángel Núñez, Juan Guerrero, Joel Soriano, Rigoberto Mendoza, Richard Bautista y Gelvis Solano.

Por igual, Jonathan Araújo, Omar Silverio, Justin Minaya, Luis Santos, Anderson García, Jhery Matos, Eloy Vargas, Juan Miguel Suero, Eddy Polanco y Rey Abad.

Con cuatro participaciones en campeonatos mundiales, que inició en Filipinas 1978, y 26 años después tres al hilo, España 2014, China 2019 y la repartida entre Indonesia, Japón y Filipinas 2023, República Dominicana irá por su cuarta actuación seguida, y la quinta de su historia.

Los quisqueyanos competirán en la Primera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027, e iniciarán su periplo contra México, que lo hará de local el viernes 28 de este mes, en el Gimnasio Marcelino González, de la ciudad de Zacatecas.

El choque está previsto a las 8:40 de la noche, hora en esa ciudad del centro de México, 10:40 p.m. en Santo Domingo, y luego jugarán en suelo dominicano el lunes 1 de diciembre en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

República Dominicana forma parte del grupo A entre los 16 países de Las Américas, que dispone de siete plazas para Catar 2027, junto a los Estados Unidos, México y Nicaragua.

Con los norteamericanos, los dominicanos tendrán un partido en la Tercera Ventana, previsto para el viernes 3 de julio del 2026, el cual se hará en el remozado -estará listo para la fecha- Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.

El grupo B lo conforman Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; en el C están Brasil, Venezuela, Colombia y Chile; y en el grupo D, Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.EFE

