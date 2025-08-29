The Swiss voice in the world since 1935

Dublín anuncia la liberación de la irlandesa Gena Heraty y otros secuestrados en Haití

Londres, 29 ago (EFE).- El viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Harris, anunció este viernes la liberación de la trabajadora humanitaria irlandesa Gena Heraty que fue secuestrada en Haití el pasado 3 de agosto junto a un grupo de ciudadanos haitianos, incluido un niño pequeño, que también han sido liberados.

El ‘Tanaiste’ irlandés detalló en un comunicado difundido en redes sociales que tanto Heraty como sus compañeros de cautiverio -aunque sin precisar el número exacto- se encuentran «sanos y salvos». «Este es el resultado que todos esperábamos, rezábamos y trabajábamos», comentó en una publicación en X.

Heraty, de 50 años, forma parte de la organización humanitaria ‘Nos Petits Frères et Soeurs’ y dirige el orfanato Sainte-Helene en la comuna de Kenscoff, a 10 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe, donde fue secuestrada junto con otras siete personas y un niño del hospicio el 3 de agosto por un grupo de presuntos pandilleros.

El vice primer ministro calificó a la irlandesa como alguien «profundamente valiente que ha dedicado su vida a apoyar a las personas más vulnerables de Haití» y aprovechó la buena noticia para reconocer la labor de todos los trabajadores humanitarios y misioneros irlandeses que trabajan en contextos difíciles y brindan «apoyo vital» en lugares como Gaza, Sudán o Ucrania.

«Si bien celebramos esta noticia, también es importante que no perdamos de vista los desafíos que enfrenta el pueblo de Haití», agregó Harris.

Del mismo modo, dedicó unas palabras en homenaje a la familia de Heraty y a la «resiliencia y determinación» que han demostrado a la hora de afrontar una situación, dijo, «extraordinariamente difícil y estresante».

Junto con la declaración del ‘Tanaiste’ irlandés, el Ejecutivo de Dublín hizo público otro comunicado de parte de los allegados de la trabajadora humanitaria.

«Nos sentimos inmensamente aliviados. Agradecemos profundamente a todos, tanto en Haití como a nivel internacional, que han trabajado incansablemente durante estas terribles semanas para asegurar su regreso seguro», dijo la familia de Haraty.

En este sentido, puntualizaron que, para ellos, lo más prioritario es Gena, «su salud, protección, privacidad y quienes están a su cuidado» y solicitaron a los medios de comunicación que respeten su intimidad «mientras todos los involucrados se recuperan de esta traumática experiencia». EFE

