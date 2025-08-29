The Swiss voice in the world since 1935

Dublín anuncia liberación de la irlandesa Gena Heraty y otros secuestrados día 3 en Haití

Londres, 29 ago (EFE).- El viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Harris, anunció este viernes la liberación de la trabajadora humanitaria irlandesa Gena Heraty que fue secuestrada en Haití el pasado 3 de agosto junto a un grupo de ciudadanos haitianos, incluido un niño pequeño, que también han sido liberados.

El ‘Tanaiste’ irlandés detalló en un comunicado que tanto Heraty como sus compañeros de cautiverio se encuentran «sanos y salvos». «Este es el resultado que todos esperábamos», dijo.

«Si bien celebramos esta noticia, también es importante que no perdamos de vista los desafíos que enfrenta el pueblo de Haití», agregó Harris. EFE

